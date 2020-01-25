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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفجل؟

السبت 25/يناير/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعد الفجل من الخضروات الجذرية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، والتي تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والمنغنيز والألياف ومضادات الأكسدة.

كما يحتوى الفجل على فيتامينات مفيدة مثل فيتامين "C" و"B" ومشتقاته، وفيتامين "A" و"K"." 

لذا قدم موقعFoodData Centralالأميركي،وفقا للعربية ومنها:


١_يحمى كرات الدم الحمراء.
يساعد الفجل في حماية كرات الدم الحمراء من التلف، كما يعزز من عملية توصيل الأكسجين للدم.


٢_يحسن الهضم:
الفجل غني بالألياف التي تعزز من عملية الهضم وانتظام حركة الأمعاء، مما يساعد في تخفيف أعراض الإمساك. كما أنها تنظم من عملية إفراز "الصفراء"، مما يحمي الكبد والمثانة. وهي مفيدة أيضًا في منع احتباس الماء في الجسم.


٣_مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية:
يوفر الفجل العديد من الفوائد الصحية بسبب المواد الكيمياوية التى يحتوى عليها والتي تقلل من الأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية. فالفجل غني بفيتامين "C" وحمض "الفوليك" والـ"فلافونويد"، وهي كلها عناصر مفيدة لصحة القلب.


٤-التحكم في ضغط الدم:
الفجل يمد الجسم بالبوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم العالي وإبقاء ضغط الدم في المستوى المثالي.


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