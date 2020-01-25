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أخبار العالم

نيبال تعلن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

السبت 25/يناير/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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ا ش ا
أعلنت وزارة الصحة في نيبال عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد لشخص كان يدرس في مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماهيندرا كومار شريستا - في تصريح لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /السبت/ - إن المصاب هو رجل نيبالي (31 عاما) كان يدرس في مدينة "ووهان" الصينية للحصول على درجة الدكتوراه، مضيفا أن الطالب عاد إلى نيبال في وقت سابق من هذا الشهر ودخل إحدى المستشفيات في العاصمة كاتماندو في 13 من يناير الجاري إثر إصابته بحمى ومشكلات في التنفس. 


وبعد تحسن حالته، تم السماح له بمغادرة المستشفى في الـ17 من يناير الجاري، إلا أن العينات التي أُخذت منه وتم إرسالها إلى المعمل التابع لمنظمة الصحة العالمية في هونج كونج أثبتت إصابته بفيروس كورونا.


وأشار شريستا إلى أن "المصاب تحت المراقبة، وأنه يتم تحديد جميع الأشخاص الذين تواصلوا معه عن قرب منذ عودته إلى نيبال وإجراء الفحوصات له
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