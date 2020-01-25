AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر يشارك بـ24 إصدارا في معرض الكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 11:11 ص
جناح الازهر في معرض
جناح الازهر في معرض الكتاب
Advertisements
القسم الديني

يقدم جناح الأزهر الشريف، بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، 24 كتابًا لزواره، بأقلام شيوخ الأزهر الشريف، أثروا بها المكتبة العربية والإسلامية، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ومكتب تحقيق التراث بالأزهر.

 

وتناولت هذه الكتب عددًا من القضايا في عدة تخصصات شرعية، كالعقيدة والشريعة والتصوف والتفسير وغير ذلك من التخصصات العلمية.

 

كما تناولت هذه المؤلفات عددًا من القضايا المعاصرة مثل استرداد بيت المقدس، والتطرف الديني وأبعاده، والاجتهاد، وأثر الإشاعات الكاذبة على المجتمع وغير ذلك من القضايا الحياتية والفقهية.

 

وهذه قائمة بأسماء هذه الإصدارات:

 

"مقومات الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بـ13 لغة.

 

"الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر أ. د محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق.

 

"قطوف من رسالة الأزهر"، بقلم فضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"الزمالة الإنسانية"، بقلم الإمام محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"المقتضب من كتاب الشريعة الإسلامية صالحة لكل زكان ومكان" لفضيلة الإمام الأكبر محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"موقف أبي البركات البغدادي من الفلسفة المشائية"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

 

"منهج القرآن في بناء المجتمع" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

 

مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

 

مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"الدين والوحي والإسلام"، لفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر الأسبق.

 

الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"دراسات عن القرآن الكريم" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"نظرات إسلامية" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"المسلمون واسترداد بيت المقدس"، لفضيلة الشيخ محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"الحرية في الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"أهل السنة والجماعة"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

 

"الاجتهاد" لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها"، لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

 

كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"في المصطلح الكلامي والصوفي"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

 

"من توجيهات الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"الفتاوى"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

 

رسالة في الموجهات لفضيلة الشيخ محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

 

"المقامات السَّنية في الردِّ على القادح في البَعْثةِ النبويَّة"، بقلم الإمام الأكبر الشيخِ سليم البِشْريّ شيخ الأزهر الأسبق.

 

ويشارك الأزهر الشريف –للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

 

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر في أسبوع .. الإمام الأكبر يلتقي بابا الفاتيكان .. مركز الفتوى: الحجاب فرض ونصوص القرآن قطعية الثبوت لا تقبل الاجتهاد .. وأمريكا تعلن دعمها لوثيقة الأخوة الإنسانية

نشاط شيخ الأزهر في 2019.. اتصال هاتفي مع محمد صلاح وتوقيع وثيقة الأخوة

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية فى وفاة قابوس

مختارات من تراث محمد الخضر حسين.. بجناح الأزهر في معرض الكتاب

بـ14 لغة.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتواصل مع العالم ويستقبل جميع الجنسيات

ترشيحاتنا

بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين

فيديوجراف| أسعار السيارات الرسمية بيجو 2020 بعد التخفيضات

فيديوجراف.. الطريقة السليمة لإخماد حريق ماس كهربائي

حكاية مدرسة القليوبية.. ألقت بنفسها وأطفالها من الرابع.. والأهالي: طبيعية ومفيهاش حاجة

اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء هذه الموجة .. فيديو

كوب مجاني على الريق لعلاج الصداع وتخليص الجسم من السموم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية