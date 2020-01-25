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اقتصاد

المشاط تتفق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار على إستراتيجية التعاون المستقبلية

السبت 25/يناير/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسرية.

وبحث الجانبان، المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها حاليا في مصر، والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وإستراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة، فى ظل اختيار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر مؤخرا لتكون أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى العالم للعالم الثالث على التوالى.

وتبلغ استثمارات البنك في مصر حوالى 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا فى قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحى، وهو ما ساهم في انتقال اقتصاد مصر الى الاكثر اخضرارا، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تستهدف تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات متنوعة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص بما يساهم في زيادة دوره فى التنمية، فى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار السير سوما تشاكرابارتى، إلى اهتمام البنك بالاستثمار فى المشروعات التنموية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في مساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة المصرية، وخاصة في قطاع البنية الأساسية والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع كاران بهاتيا، نائب رئيس جوجل للشئون الحكومية والسياسة العامة، وبحث الجانبان، تطوير سبل التعاون بين مصر وجوجل فى التحول الرقمى وتمكين الشباب والمراة وتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فى إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

يذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، كانت اول مصرية تستضيفها شركة جوجل في Talks @Google العام الماضى، ضمن عدد من القادة البارزين ممن لديهم قصص نجاح مهنية وشخصية، لإلقاء الضوء على مسيرة نجاحهم وتجاربهم الحياتية لتكون مصدرًا لإلهام ملايين المتابعين لجوجل حول العالم من الشباب والمهنيين، ورواد الأعمال والمبتكرين.
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