موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يحل فريق برشلونة، ضيفا على نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، ضمن منافسات الأسبوع رقم 21، من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
- موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة والقناة الناقلة:
من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين البارسا وخفافيش إسبانيا في تمام الخامسة مساء، على ملعب "ميستايا" معقل فالنسيا، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3"، بتعليق حفيظ دراجي.
- ترتيب برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني:
يتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يأتي في المركز السابع برصيد 31 نقطة.