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رياضة

موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

السبت 25/يناير/2020 - 11:50 ص
فالنسيا ضد برشلونة
فالنسيا ضد برشلونة
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إسراء أشرف
يحل فريق برشلونة، ضيفا على نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، ضمن منافسات الأسبوع رقم 21، من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

- موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة والقناة الناقلة:

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين البارسا وخفافيش إسبانيا في تمام الخامسة مساء، على ملعب "ميستايا" معقل فالنسيا، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3"، بتعليق حفيظ دراجي.

- ترتيب برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني:

يتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يأتي في المركز السابع برصيد 31 نقطة.
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