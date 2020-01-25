موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يحل فريق برشلونة، ضيفا على نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، ضمن منافسات الأسبوع رقم 21، من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".





- موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة والقناة الناقلة:





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين البارسا وخفافيش إسبانيا في تمام الخامسة مساء، على ملعب "ميستايا" معقل فالنسيا، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3"، بتعليق حفيظ دراجي.



