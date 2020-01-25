أمن الجيزة يكشف تفاصيل تعذيب عامل مقهى لـ طفليه في العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط عامل بمقهى لقيامه بالتعدى على نجليه وإحداث إصابات متفرقة بهما.





كان قسم شرطة العجوزة تلقى بالغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بقيام قاطن الشقة المواجهة للشقة سكنه بالتعدى على أولاده بالضرب وتعذيبهم.





وبالانتقال للفحص تم ضبط عامل، وبصحبته نجليه (طفل - سن 8، طفلة - سن 6) مصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.









وبمواجهة المشكو فى حقه، اعترف بتعديه على نجليه وإحداث إصابتهما لقيامهما باللهو داخل المنزل وإحداث تلفيات بسلك الهاتف وإشعال النيران داخل الشقة، وأضاف أن والدتهما تركت منزل الزوجية منذ أكثر من عام.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت إيداع الطفلين بإحدى دور رعاية الأطفال، وعرض المتهم لاستكمال التحقيقات.