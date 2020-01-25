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أخبار العالم

رعب بريطاني من 2000 صيني دخلوا أراضيها

السبت 25/يناير/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، أن السلطات المعنية تسابق الزمن لتعقب 2000 شخص وصلوا من منطقة ووهان الصينية في الأسبوعين الماضيين ، خوفًا من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا القاتل والذي وصل بعض الدول الأوروبية حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تعيين عملاء وقوات لتعزيز البحث عمن جاءوا من مقاطعة هوبي بشرق الصين قبل تجميد الرحلات الجوية الذي فرض يوم الأربعاء الماضي.

وارتفع عدد الوفيات نتيجة تفشي المرض إلى 41 في الصين، وأصيب 1300 في جميع أنحاء العالم ، ولكن لم يتم تأكيد أي حالة حتى الآن على أراضي المملكة المتحدة.
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