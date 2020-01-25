ننشر تفاصيل خريطة الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان خلال إجازة نصف العام

مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الجامعات للعام الدراسى 2019-2020 وإعلان بدء إجازة نصف العام الدراسى، يبدأ الطلاب بالبحث عن الأنشطة الطلابية لاكتساب بعض المهارات الجديدة أو إشباع هواياتهم.

ونعرض لكم خريطة الأنشطة بجامعة حلوان خلال إجازة نصف العام :

1- تنظم كلية الفنون التطبيقية "الورش الفنية للأطفال والشباب خلال اجازة نصف العام الدراسي ٢٠٢٠ وتتضمن الدورة التدريبية مجموعة من الورش الفنية اليومية للديكوباج والتطريز بالخرز والصباغة والأركت والعقد والربط والرسم على الزلط والمعلقات النسجية والخزف وتصميم الحلى والتشكيلات الورقية والطباعة بالاستنسل والرسم على الزجاج وتشكيلات الجبس والرسم بالخير والكروشيه، وتصميم الأقنعة والمزايك ، و تتضمن الدورة التدريبية ورش ممتدة لتعليم الرسم وورش تصنيع الروبوت وورشة تصميم الشخصيات الكرتونية.

2- تنظم كلية التربية الفنية دورة التصميم الداخلي بعنوان "كيف تصبح مهندس ديكور في ثلاثة شهور و "تتضمن محاور دورة التصميم الداخلي والديكور تعليم أسس التصميم الداخلي، وتعليم فن المنظور الهندسي، وتعليم رسم المساقط الأفقية والرأسية والسكاشن للمشروع المراد تنفيذه ديكور، وتعليم طرق استخدام فن تكنولوجيا الخامات الحديثة في الديكور.





وتتناول الدورة تعليم خطوات تشطيب الشقق والفلل، ودراسة اختيار الألوان والدهانات في الديكور المنزلي والمطاعم، وتعليم رسم واجهات المحلات، وتصميم المطابخ، وتعليم كيفية الاستلام من الصنايعية والفنيين.





وتعقد الدورات التدريبية لمدة ثلاث شهور اعتبارًا من ١ مارس ٢٠٢٠ وتنتهي ٣٠ مايو ٢٠٢٠ ويتم حجز الدورات التدريبية بمكتب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الفنية ١٢ ش اسماعيل محمد بالزمالك.





كما أعلنت ايضا اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب جامعة حلوان عن مسابقتي فى الأبحاث الاجتماعية، الموضوعات الاجتماعية ، موضحين أن مسابقة الأبحاث الاجتماعية : تكون عبارة عن تقديم بحث في أحد المناهج العلمية للنهوض بالبحث العلمى، ومسابقة الموضوعات الاجتماعية: عبارة عن تلخيص لأربع كتب في موضوعات مختلفة.





وأشار بيان اللجنة إلى أنه على من يرغب في الاشتراك التواصل أمين اللجنة الاجتماعية بالاتحاد و مسئول النشاط الاجتماعي بإدارة رعاية شباب الكلية، وتبدأ المسابقة يوم ٢٠/٢/٢٠٢٠.

وأعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان عن الرحلة العلمية لمدينة الأقصر وأسوان والتى تبدأ يوم ٢١/٢/٢٠٢٠، مشيرا إلى أن الهدف من الرحلة زيارة معبد الكرنك والأقصر ووادى الملوك ومعبد حتشبسوت هابو وبعض المعالم السياحية بأسوان، منها مدينة أرمنت والسد العالى ومعبد فيلة، وذلك دعما للسياحة الداخلية بمصر وتثقيف طلاب الجامعات.

كما تشارك الجامعة في الملتقى الرياضي الأول للوافدين بجامعة السويس خلال الفترة من 1 - 4 فبراير، إلى جانب المشاركة خلال الفترة من 1 - 7 فبراير في مسابقة ابداع 8، التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة، في مجالات الإنشاد الديني والتأليف المسرحي والسيناريو والرواية والقصة القصيرة والشعر والمقال.