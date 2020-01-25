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أخبار البلد

منظمة المرأة العربية تطلق رواية الملكة سهيلة

السبت 25/يناير/2020 - 02:19 م
الملكة سهيلة
الملكة سهيلة
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امل مجدي

في إطار احتفالاتها بيوم المرأة العربية الموافق الأول من فبراير من كل عام، تقوم منظمة المرأة العربية بإطلاق رواية (الملكة سهيلة) للكاتبة رانية حسين أمين.

 

يتم إطلاق الرواية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين على هامش ندوة ثقافية تعقدها المنظمة بعنوان: (نحو ثقافة جديدة: مناهضة النمطية والتمييز لدى الأطفال والناشئة) تلتئم بقاعة ضيف الشرف يوم الإثنين الموافق ٢٧ يناير 2020.

 

ويجيء إصدار منظمة المرأة العربية لهذه الرواية الموجهة لليافعين في إطار البرنامج الذي تتبناه بعنوان (التربية للمستقبل: مناهضة التمييز ضد الفتاة والمرأة في التربية والثقافة والإعلام)، وهو برنامج متعدد المراحل. 


ومن مساراته المهمة حث ظهور وانتشار أدب أطفال داعم لقيمة المساواة ومناهض للنمطية والصور المسبقة عن المرأة وعن دورها في المجتمع، ورواية (الملكة سهيلة) هي باكورة الإنتاج الأدبي لهذا المشروع الطموح.


 الرواية موجهة للناشئة  وتروي عن رحلة فتاة من قمة النمطية الاجتماعية المتشددة المهتمة أكثر ما يكون بالمظاهر والشكليات، إلى قمة الإنسانية والتصالح مع الذات وتفهم التنوع وقبول الآخر، وذلك عبر مجموعة من الأحداث المشوقة والتفاصيل الدقيقة وبأسلوب روائي سلس ومتدفق يميز الكاتبة رانية حسين أمين التي صممت الغلاف ورسمت بنفسها الرسوم الداخلية للرواية

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