.محافظ بورسعيد يعتمد مخطط تطوير شارع الشاحنات

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مخطط تطوير شارع الشاحنات؛ وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة والدكتور محمد الصادق عوف استشاري المشروع.





وأعلن محافظ بورسعيد أن مخطط تطوير شارع الشاحنات والذي يبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط على محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه ، مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار.





وأضاف المحافظ أن العمل في المشروع سيبدأ أول فبراير وذلك بواسطة جهاز تعمير سيناء المشرف على التنفيذ.





وأوضح اللواء عادل الغضبان ، أن تطوير شارع الشاحنات يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مختلف الطرق داخل المدينة تماشيا مع كافة الإنجازات على أرض المحافظة ، والذى يعد نقلة نوعية لمدينة بورسعيد وتطوير مداخلها الجنوبي وربطها بمحور ٣٠ يونيو.



