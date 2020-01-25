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رياضة

تشاتشيتش: نلعب على الفوز أمام رينجرز رغم التأهل.. وقررنا الدفع بهذه العناصر

السبت 25/يناير/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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حسن العمدة
قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، إن فريقه من المعروف أنه ضمن صدارة المجموعة والتأهل، لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقرر منح فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا في المباريات الأخيرة.

أضاف بأن فريقه رغم التأهل وضمان الصدارة إلا أنه سيلعب بكل جدية في هذه المواجهة الهامة، وسيلعب من أجل الفوز ومواصلة مشوار الانتصارات ويثق في كل لاعبيه، الذين سيشاركون في تلك المواجهة.

المدرب شدد على أنه سيمنح الفرصة لبعض العناصر مثل عبد الله بكري وطارق طه وعمر العيوني ورجب بكار، وهي العناصر التي استقر على الدفع بها في مباراة رينجرز بصورة أساسية، وإراحة عناصر أخرى تحتاج للراحة، وأن الفريق يتحسن الأداء من مباراة لأخرى، والفريق يحاول كثيرا على المرمى، ومتأكد من أن الفريق سيكون أفضل في الدوري خلال المباريات المقبلة.
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