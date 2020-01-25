تشاتشيتش: نلعب على الفوز أمام رينجرز رغم التأهل.. وقررنا الدفع بهذه العناصر

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، إن فريقه من المعروف أنه ضمن صدارة المجموعة والتأهل، لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقرر منح فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا في المباريات الأخيرة.





أضاف بأن فريقه رغم التأهل وضمان الصدارة إلا أنه سيلعب بكل جدية في هذه المواجهة الهامة، وسيلعب من أجل الفوز ومواصلة مشوار الانتصارات ويثق في كل لاعبيه، الذين سيشاركون في تلك المواجهة.



