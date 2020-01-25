55 مرصد.. الزراعة تكشف حقيقة وجود أسراب الجراد على حدود مصر.. فيديو

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن حالات هجوم الجراد التي وقعت في مصر كانت فردية، مرددا: « لم يتم رصد أي أسراب جراد تهاجم مصر وهناك بعض الحالات الفردية فقط».





وأوضح القرش خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن الجراد يزداد في فصل الشتاء مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء؛ معلنا أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية منذ بداية موسم الشتاء.





وأوضح القرش أن هناك تقارير يومية من كافة حدود الدولة ترفع للوزارة عن دخول الجراد، تكتب عن طريق 55 مرصدا بكافة أنحاء الجمهورية.



