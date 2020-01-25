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تعليم

جامعة بنها تناشد طلابها في الصين بـ الحذر من كورونا

السبت 25/يناير/2020 - 09:38 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى

أعلنت جامعة بنها مجموعة إجراءات احترازية في إطار زيادة التواصل مع طلابها بالصين لمتابعة الوضع الوبائي و انتشار فيروس كورونا، بهدف التواصل الدائم مع أبناء الجامعة فى الصين والتضامن معهم ومع أسرهم.

وخصصت الجامعة رابطا لإرسال بيانات المبتعث وتحديد الوضع الصحى له ولأسرته والإجابة عن أي استفسارات بهذا الشأن، وكلّفت الجامعة فريق عمل متميزاً للتعامل السريع والفوري مع ما يرد من مراسلات.

وطالب بيان صادر عن الجامعة اليوم جميع طلابها بالصين وأسرهم بالدخول على الرابط وتسجيل البيانات ، ووجهت الجامعة في بيانها التحية لطلابها فى الصين الذين يدرسون فى مدن الصين المختلفة، والذين تزيد أعدادهم عن ١٠٠ عضو، منهم ٥٠ عضوًا فى مدينة ووهان وحدها.

فيما قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه حرصًا من الجامعة على سلامة الأبناء أعضاء المهمات العلمية بالصين، فإن جامعة بنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي وتطورات انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية، وتهيب بجميع أبناء الجامعة وأسرهم فى الصين وخاصة فى مدينة ووهان توخى الحذر واتباع الإجراءات الوقائية التى اقرتها وزارة الصحة الصينية، من أجل الحفاظ على سلامتهم ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.

وأكد رئيس الجامعة، أن هناك تواصل وتنسيق مستمر مع السفارة المصرية فى بكين، مشيرًا إلى أن الجامعة تلقت تطمينات من السفارة، بعدم وجود أي إصابة لأي من أفراد الجالية المصرية بالصين حتى الآن.

وطالب رئيس الجامعة جميع أبناء الجامعة بالصين الالتزام بتعليمات السفارة، وإرسال البيانات والاستفسارات التى تطلبها السفارة المصرية ببكين على البريد الإليكتروني: [email protected] ومن خلال الويشات WeChat.

في السياق ذاته، خصصت مستشفى جامعة بنها خطوطًا ساخنة لتواصل أبناء الجامعة في الصين مع كلية الطب ببنها للاستشارات الطارئة والتوجيه الطبي، فى حالة الشك فى وجود أعراض مرضية مقلقة، سواءً تليفونيًا أو عن طريق تطبيق الواتس آب، وهي أرقام الدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة ‏علي الهاتف رقمCellphone: +20 102 626 6125 والدكتور محمد عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية علي الهاتف Cellphone: +20 100 517 7255

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