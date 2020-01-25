خلال مشاركتها في دافوس..التعاون الدولي تجري لقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد القومي..اطلاق مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية

منتدى دافوس يعلن تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية

المشاط تتفق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار على إستراتيجية التعاون المستقبلية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسرية.





وبحث الجانبان، المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها حاليا في مصر، والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وإستراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة، فى ظل اختيار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر مؤخرا لتكون أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى العالم للعالم الثالث على التوالى.

وتبلغ استثمارات البنك في مصر حوالى 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا فى قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحى، وهو ما ساهم في انتقال اقتصاد مصر الى الاكثر اخضرارا، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تستهدف تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات متنوعة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص بما يساهم في زيادة دوره فى التنمية، فى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار السير سوما تشاكرابارتى، إلى اهتمام البنك بالاستثمار فى المشروعات التنموية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في مساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة المصرية، وخاصة في قطاع البنية الأساسية والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع كاران بهاتيا، نائب رئيس جوجل للشئون الحكومية والسياسة العامة، وبحث الجانبان، تطوير سبل التعاون بين مصر وجوجل فى التحول الرقمى وتمكين الشباب والمراة وتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فى إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

يذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، كانت اول مصرية تستضيفها شركة جوجل في Talks @Google العام الماضى، ضمن عدد من القادة البارزين ممن لديهم قصص نجاح مهنية وشخصية، لإلقاء الضوء على مسيرة نجاحهم وتجاربهم الحياتية لتكون مصدرًا لإلهام ملايين المتابعين لجوجل حول العالم من الشباب والمهنيين، ورواد الأعمال والمبتكرين.





وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، خلال اجتماعه السنوى الخمسين، تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية، يركز على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة.

وذكر بيان للمنتدى الاقتصادى العالمى، أن هذه المبادرة الأولى تعتمد على العمل الذي أنجزه المنتدى على مدار العام الماضي عبر اجتماعات مع عدد من البنوك المركزية في العالم للمشاركة في تصميم إطار سياسة لاعتماد العملات الرقمية.

وأوضح أن تلك الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع المهتمين بقضايا العملات الرقمية، كأداة للادماج المالي شريطة أن تكون مقترنة بحسن الإدارة، وسيكون هذا الملف ضمن فعاليات قمة المنتدى العالمية لإدارة التكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في الفترة من 21 إلى 22 أبريل من هذا العام.





وأضاف أن المجلس سيضم مؤسسات دولية ومؤسسات مالية وممثلي الحكومات والخبراء التقنيين والأكاديميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي.





وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن استصدار العملات الرقمية سيكون له آثار بعيدة المدى، على الاستقرار المالي المحلي إلى أن يصل لحد الاستقرار فى معاملات التجارة الدولية، وعلى هذا النحو من المحتمل أن تكون الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية مستنيرة وتعاونية وعالمية بطبيعتها.

وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "تعتبر العملة الرقمية، مجال اهتمام رئيسي للمنتدى، وبناء على تاريخنا الطويل من التعاون بين القطاعين العام والخاص، نأمل أن تحفز استضافة هذا المجلس العالمى وضع إطار عمل قوي لحوكمة العملات الرقمية".