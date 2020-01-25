دوري أبطال أفريقيا.. صاروخية فابريس تمنح الرجاء البيضاوي هدف التعادل أمام الترجي

أدرك الرجاء البيضاوي هدف التعادل فى شباك الترجي التونسي فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب الشهداء فى الجولة الـ5 ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .





وجاء هدف التعادل لفريق الرجاء فى الدقيقة 49 عن طريق فابريس من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء .





وافتتح الترجي التونسي التهديف فى الدقيقة 32 عن طريق عبد الرؤوف بن غيث مدافع الرجاء بالخطأ فى مرماه .









وتأهل الترجي التونسي لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز فيتا كلوب علي شبيبة القبائل 4-1









وتضم المجموعة الرابعه كلا من ، الترجي التونسي ، الرجاء البيضاوي ، فيتا كلوب ، شبيبة القبايل .

وجاءت ترتيب المجموعة الرابعه كالاتي :

- الترجي التونسي 10 نقاط - الرجاء البيضاوي 7 نقاط - فيتا كلوب 4 نقاط - شبيبة القبائل 4 نقاط



