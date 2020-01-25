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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. صاروخية فابريس تمنح الرجاء البيضاوي هدف التعادل أمام الترجي

السبت 25/يناير/2020 - 10:33 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
أدرك الرجاء البيضاوي هدف التعادل فى شباك الترجي التونسي فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب الشهداء فى الجولة الـ5 ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .


وجاء هدف التعادل لفريق الرجاء فى الدقيقة 49 عن طريق فابريس من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء .

وافتتح الترجي التونسي التهديف فى الدقيقة 32 عن طريق عبد الرؤوف بن غيث مدافع الرجاء بالخطأ فى مرماه .


وتأهل الترجي التونسي لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز فيتا كلوب علي شبيبة القبائل 4-1 


وتضم المجموعة الرابعه كلا من ، الترجي التونسي ، الرجاء البيضاوي ، فيتا كلوب ، شبيبة القبايل .

وجاءت ترتيب المجموعة الرابعه كالاتي :

- الترجي التونسي 10 نقاط
- الرجاء البيضاوي 7 نقاط
- فيتا كلوب 4 نقاط
- شبيبة القبائل 4 نقاط 

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