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نشأت الديهي: محمد ناصر يعمل فى تركيا ويتقاضى راتبه من أمير قطر .. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلامي الإخواني محمد ناصر، يعمل بفضائية "مكملين" في تركيا ويتقاضى راتبه من أمير قطر عن طريق أيمن نور، متحديًا محمد ناصر أن يهاجم أمير قطر أو يتحدث عن أي شيء يتعلق بقطر. 

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، تصريح سابق لـ محمد ناصر عن قطر وصفها خلاله أنها خراج طالع في المحيط، تسخر كافة إمكانيتها لجعل العرب يكرهوا مصر لمجرد أنها تكره مصر، وأكد أن قطر تشبه الرجل القصير الذي يريد أن يطول، معقبًا: "والله عجبني تشبيه لقطر"، كما أذاع تصريحات أخرى له يمدح فها قطر ويدافع عنها.

وتابع،: "محمد ناصر كان شحات وهو شخص رخيص ليس له مبدأ أو أصل، والآن يغير رأيه في قطر بعد أن أصبح يتقاضى راتبه منها، وهذه رساله لمن يظن أن محمد ناصر صاحب مبدأ".  
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