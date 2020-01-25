خطف الأنظار.. نهال عنبر تظهر مع حفيدها للمرة الأولى

نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، صورة لها ظهرت فيها بصحبة حفيدها (ياسين حسام الحسيني)، وابنها الفنان والمخرج حسام الحسيني، وزوجته نانسي.

نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، صورة لها ظهرت فيها بصحبة حفيدها (ياسين حسام الحسيني)، وابنها الفنان والمخرج حسام الحسيني، وزوجته نانسي.

وعلقت نهال عنبر على الصورة قائلة: "احلي غدا مع اجمل عائله في الدنيا حسام و نانسي وياسين في crave معلش بقي يا يوسف عيان".

وما لا يعرفه الكثير أن الفنانة نهال عنبر كانت تحلم بخوض تجربة التمثيل وعمرها لم يتجاوز العشرين عامًا ونجحت في إقناع والدتها بصعوبة، ولكن بعد التحضير للفيلم تراجعت والدتها وشعرت بالخوف الشديد عليها، ووقتها قاطعتها نهال عنبر لمدة شهرين وسافرت إلى أمريكا ودرست السياحة والفنادق وعملت موظفة بشركة لفترة.





ولكن بعد فترة رشحها شريف عرفة للمشاركة في بطولة فيلم طيور الظلام والذي كان يمثل أول انطلاقة بالتمثيل.





وشاركت نهال عنبر في بطولة عدد من الأفلام منها: جاءنا البيان التالي وبنتين من مصر والمصلحة.



