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محافظات

استجابة لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ يكلف برفع القمامة المتراكمة حول مشروع الإسكان

السبت 25/يناير/2020 - 11:58 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ يكلف برفع القمامة المتراكمة
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محمود زيدان
كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وهشام فتحي، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، برفع مخلفات القمامة المتراكمة حول مشروع الإسكان الاجتماعي بغرب كفر الشيخ.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد تفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة كفر الشيخ للوقوف على نسبة التنفيذ، مشددًا بإنجاز كافة المشروعات خاصة مشروعات الإسكان.

شدد محافظ كفر الشيخ على رفع القمامة من موقع عمارات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها حاليًا للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمنطقة والاهتمام بتجميلها وظهورها في أبهى صورة.

جاء ذلك استجابة لما نشره موقع "صدى البلد" الإخباري، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "القمامة تحاصر مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد بكفر الشيخ" موثقا بالصور التي تحتوي على تلال القمامة المحاصرة لمشروع الإسكان.
استجابة لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ يكلف برفع القمامة المتراكمة حول مشروع الإسكان
استجابة لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ يكلف برفع القمامة المتراكمة حول مشروع الإسكان
استجابة لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ يكلف برفع القمامة المتراكمة حول مشروع الإسكان
استجابة لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ يكلف برفع القمامة المتراكمة حول مشروع الإسكان
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