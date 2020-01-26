حملات مكثفة على السلخانات بدمياط لضبط المخالفين





تم المرور على المحلات ومحلات الجزارة والكشف على اللحوم إذا كانت مذبوحة داخل السلخانة من عدمه ومراجعة شهادات الصلاحية وتراخيص المحلات وتواريخ الإنتاج وتواريخ الصلاحية للمنتجات.





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تأتى الحملات حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين مع تنبيه رئيس المركز، باستمرار الحملات التموينية والبيطرية حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



