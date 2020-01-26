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محافظات

حملات مكثفة على السلخانات بدمياط لضبط المخالفين

الأحد 26/يناير/2020 - 11:34 ص
حملات مكثفة
حملات مكثفة
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زينب الزغبي
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بدمياط بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين بالزرقا، بشن حملة مكبرة لمتابعة رخص المحلات ومتابعة الذبح خارج السلخانة وضبط المخالفين للقانون.

تم المرور على المحلات ومحلات الجزارة والكشف على اللحوم إذا كانت مذبوحة داخل السلخانة من عدمه ومراجعة شهادات الصلاحية وتراخيص المحلات وتواريخ الإنتاج وتواريخ الصلاحية للمنتجات.

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تأتى الحملات حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين مع تنبيه رئيس المركز، باستمرار الحملات التموينية والبيطرية حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعمل حملات تموينية ومتابعة ضبط الأسواق.

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