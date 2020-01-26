إقبال متوسط على معرض الكتاب فى الساعات الأولى من اليوم الخامس

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، إقبالًا متوسط في خامس أيامه، حيث توافدت الجمهور بأعداد متوسطة على بوابات الدخول من جميع الأعمار والجنسيات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.





وساعد مجموعة من الشباب المتطوعين "أنا متطوع" بتنظيم صفوف المواطنين لتسهيل عملية الدخول إلى المعرض عقب افتتاح أبوابه في العاشرة صباحا، وفقا لما نشرته صفحة إدارة المعرض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وتنوع زوار المعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما بين شباب وكبار وأسر، إلا أن العائلات كان لها النصيب الأكبر في الحضور.