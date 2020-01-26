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حوادث

للذكور والإناث .. تعرف على شروط ومواعيد التقدم لـ معهد معاوني الأمن

الأحد 26/يناير/2020 - 12:24 م
اللواء اسامة عبدالغنى
اللواء اسامة عبدالغنى مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب
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مصطفى الرماح

أعلن اللواء أسامة عبدالغني مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول وزارة الداخلية دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها لراغبى الالتحاق بالعمل الشرطي كمعاونى أمن بمعاهد الإدارة العامة لمعاونى الأمن من الـ"ذكور- والاناث".

 

ويشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

 

ألا يقل السن عن 19 سنة ولا يزيد على 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.

ألا يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها.

أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الجنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

ألا يكون قد سبق فصلة من خدمة الحكومة او القطاع العام اوقطاع الاعمال بقرار أو بحكم تأديبى وان يستفى الشروط الصحية والبدنية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة.

أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التى تصدر بتحديدها قرر من وزير الداخلية .

ألا يقل الطول عن 170 سم ولا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور".

ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث.

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة او ملحقا للخدمة بالشرطة او باى جهات الدولة الأخرى.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

 

 كما أعلن مساعد الوزير عن المزايا التى يحصل عليها معاوني الأمن وهى :

 

يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة .

 

الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

 

الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بافراد هيئة الشرطة .

 صرف الملابس الأميرية مجاناً.

 

 وأعلن مساعد الوزير عن سحب كراسات التقدم من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة وهى :

 

معهد معاونى الأمن بالقاهرة - شارع جسر السويس - بوابة رقم 1 للذكور وبوابة رقم 2 للإناث.

 

معهد مندوبى الشرطة بالقاهرة -أحمد عصمت عين شمس.

 

معهد معاونى الأمن بطرة - منطقة طرة بالقاهرة

 

معهد معاونى الأمن بالبحيرة - مدخل مدينة وادى النطرون

 

معهد تأهيل الافراد بسوهاج - مدينة سوهاج حى الكوثر

 

 وتباع كراسات التقديم اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 1 فبرابر 2020 وحتى الخميس 5 مارس 2020.

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