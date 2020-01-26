الصحة: نتابع الوافدين لمصر 14 يوما لضمان سلامتهم من كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر من أولى الدول التي استجابت إلى تحذير منظمة الصحة العالمية فيما يخص فيروس "كورونا"، لافتة إلى أن مصر تتبع اللوائح الصحية الدولية بخصوص هذا الفيروس.





وأضافت هالة زايد، أثناء مداخلتها على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحجر الصحي بمطار القاهرة، بالإضافة إلى مطار دبي وأبو ظبي، وبذلك تعد أول المطارات فى العالم التزاما بتحذيرات منظمة الصحة العالمية فيما يخص فيروس الكورونا.





وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك إجراءات استثنائية أقرتها منظمة الصحة العالمية، فيما يخص الحجر الصحى فى المطارات الجوية والبحرية، التي تستقبل أفواجا من بلاد يوجد بها فيروس كورونا مثل الصين، مشيرة إلى أن مصر لديها خلفية وخبرة فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا.





وأكدت هالة زايد، أن وزارة الصحة تجمع كل البيانات عن المسافرين القادمين من البلاد التى توجد بها الأوبئة، لمتابعتها على مدار 14 يوما فيما يعرف بـ"فترة حضانة الفيروس"، حتى تضمن سلامة المواطنين المصريين، بالإضافة إلى سلامتهم الشخصية.





وأشارت إلى أن المطارات الجوية والبحرية تتعامل مع نفايات الطائرات القادمة من البلدان التي ينتشر بها الفيروس على أنها نفايات خطرة، يتم إعدامها فور وصولها مصر، موضحة أن مصر رفعت درجات الاستعداد فى كل مستشفياتها لمواجهة هذا الوباء.