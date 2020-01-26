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فن

حقق أعلى حضور جماهيري.. دينا الشربيني تدعم عمرو دياب في حفل دبي

الأحد 26/يناير/2020 - 06:21 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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صدى البلد

حرصت الفنانة دينا الشربيني على دعم الهضبة عمرو دياب في حفله الأخير بدبي الذي أقيم أول من أمس، وظهرت من خلال الصور التى نشرها أحد الحاضرين بالحفل، وهي بأحضان الهضبة وترتدي فستان قصير. 


عمرو دياب، أشعل المسرح في دبي وسط حضور جماهيري ضخم ، ونشر صورا  من الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية "story".


وفاجأ الفنان عمرو دياب الجمهور أثناء الحفل وقدم أحدث أغانيه التي تحمل اسم "عم الطبيب".


وأكدت الجهة المنظمة للحفل أن عمرو دياب حقق أعلى حضور جماهيري لحفل مطرب عربي في ميديا سيتي دبي خلال السنوات الأخيرة. وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن مد فترة فتح المسرح وساحة الجماهير الخاصة بالحفل لما بعد منتصف الليل في سابقة هي الأولى من نوعها نظرا للحضور الجماهيري الغفير.


وأشارت إلى أن إدارة الحفل اضطرت الي فتح أبواب المنطقة لما بعد منتصف الليل نظرا للحضور الجماهيري الغفير لتوفير السيوله الكافيه لخروج الجماهير من الحفل.

حقق أعلى حضور جماهيري.. دينا الشربيني تدعم عمرو دياب في حفل دبي
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