أول تعليق من سامح عاشور على إعلان مرتضى منصور ترشحه نقيبا للمحامين

أكد نقيب المحامين، سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة لن تتخلى عن الدفاع عن كرامة المحامين، ومساندتهم في أزماتهم، على أن تدار بشكل سليم، مع اصطفاف المحامين للحصول على حقوقهم كاملة كما تم في أزمتي حلوان والمحلة.





وفي أول تعليق له بعد رترشح مرتضى منصور نقيبا للمحامين ، ناشد سامح عاشور جميع المحامين بالحفاظ على نقابتهم، وألا تستدرج إلى الانقسام والتفكك وهو ما قد يعرضها لمخاطر تضيع معها ما تم من إنجازات.





وأعرب عن أمله في أن يتنافس الجميع خلال الانتخابات المقبلة بشرف، بهدف تحقيق غايات سامية للمحامين.