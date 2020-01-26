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أخبار البلد

أول تعليق من سامح عاشور على إعلان مرتضى منصور ترشحه نقيبا للمحامين

الأحد 26/يناير/2020 - 06:46 م
سامح عاشور
سامح عاشور
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أكد نقيب المحامين،  سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة لن تتخلى عن الدفاع عن كرامة المحامين، ومساندتهم في أزماتهم، على أن تدار بشكل سليم، مع اصطفاف المحامين للحصول على حقوقهم كاملة كما تم في أزمتي حلوان والمحلة. 

وفي أول تعليق له بعد رترشح مرتضى منصور نقيبا للمحامين ، ناشد سامح عاشور جميع المحامين بالحفاظ على نقابتهم، وألا تستدرج إلى الانقسام والتفكك وهو ما قد يعرضها لمخاطر تضيع معها ما تم من إنجازات.

وأعرب عن أمله في أن يتنافس الجميع خلال الانتخابات المقبلة بشرف، بهدف تحقيق غايات سامية للمحامين.

في سياق متصل كرم مجلس نقابة محامي حلوان الفرعية، سامح عاشور نقيب المحامين، لجهده العظيم في قضية محاميي حلوان المتهمين بإهانة القضاء، حتى حصولهم على البراءة، كما قدم له هدية تذكارية. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها النقابة الفرعية، اليوم الأحد، بحضور النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء الفرعيات.
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