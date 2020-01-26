AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

الأحد 26/يناير/2020 - 07:50 م
رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الشهادة الإعدادي
Advertisements
قسم التعليم
تفقد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال التصحيح، بمركز التصحيح لمنطقة القاهرة والمقام  بمجمع مدينة نصر، والذى بدأت أعماله صباح اليوم الأحد، واطمأن فضيلته من خلال تفقد حجرات التصحيح على سير أعمال التصحيح بشكل يسوده الهدوء.

وشدد على مراعاة الدقة والشفافية وضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة  بأعمال التصحيح الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وقدم الشيخ علي خليل، الشكر لجميع العاملين بمقر التصحيح على الجهد المبذول.

ورافق  الشيخ علي خليل، خلال الزيارة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة العامة للامتحانات وطروب رسلان مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، والدكتورة دعاء صبري عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الأزهر في 2019.. مبادرات ومؤتمرات وتحول إلكتروني في التعليم

انتظام لجان امتحانات النقل الإعدادي والثانوي بمنطقة الجيزة الأزهرية

الحفل الأول للوسائل التعليمية لرياض الأطفال بمنطقة القاهرة الأزهرية

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بلا شكاوى في الجيزة

رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

بدء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهري بسيناء

ترشيحاتنا

ميدو على قده.. ملوك الكلام عباقرة في الفضائيات.. وإخفاقات في الملاعب

ادعى أنها تظاهرات بالإسكندرية.. مصدر أمني: ضبط إخواني نشر فيديوهات مفبركة من 2012

تعرف على أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال.. شاهد

دعاء الشفاء من المرض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

ردا على صفقة القرن.. الرئيس الفلسطيني يتخذ قرارا خطيرا ويهدد بحل السلطة

قلب الأسد .. شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

بـ حزام أخصر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام