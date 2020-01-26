رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة



ورافق الشيخ علي خليل، خلال الزيارة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة العامة للامتحانات وطروب رسلان مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، والدكتورة دعاء صبري عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تفقد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال التصحيح، بمركز التصحيح لمنطقة القاهرة والمقام بمجمع مدينة نصر، والذى بدأت أعماله صباح اليوم الأحد، واطمأن فضيلته من خلال تفقد حجرات التصحيح على سير أعمال التصحيح بشكل يسوده الهدوء.وشدد على مراعاة الدقة والشفافية وضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال التصحيح الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.وقدم الشيخ علي خليل، الشكر لجميع العاملين بمقر التصحيح على الجهد المبذول.