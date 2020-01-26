رغم أول هزيمة اليوم.. تعرف على مشوار بيراميدز الحافل بالكونفدرالية الأفريقية

تعرض فريق بيراميدز للهزيمة الأولى فى الكونفدرالية الأفريقية بهدف نظيف لصالح ضيفه النيجيري إينوجو رينجرز، وذلك في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.





أحرز إيفياني جورج هدف رينجرز الوحيد في الدقيقة 73 من زمن زمن تلك المواجهة.





وكان فريق بيراميدز ضمن ال تأهل لدور الـ8 ، من منافسات كأس الكونفدرالية بعد الفوز علي المصري البورسعيدي فى اللقاء الماضي بهدفين دون رد.





ويقدم لكم صدى البلد مشوار بيراميدز الحافل فى كأس الكونفدرالية حتي قبل لقاء اليوم:





- فاز على إيتول دو كونغو – الكونغو ذهابا وإيابا فى دور الـ64 من كأس الكونفدرالية .





- تعادل مع شباب رياضي بلوزداد – الجزائر، ثم فاز عليه فى مصر فى دور الـ32 .





- وتأهل بعدها إلى دور الـ32 الملحق وفاز على يانغ أفريكانز – تنزانيا ذهابا وإيابا .





وفي دور المجموعات ، خاض 4 لقاءات قبل لقاء اليوم وفاز بها هي:

- إينوجو رينجرز – نيجيريا 3/1 .

- إف سي نواذيبو – موريتانيا 6/0 .

- المصري البورسعيدي 2/1 .

- المصري البورسعيدي 2/0 .