قرار عاجل من رئيس وزراء العراق بعد قصف محيط سفارة أمريكا

وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، القوات الأمنية بمنع أي اعتداءات تستهدف السفارة الأمريكية ببغداد، إثر القصف الصاروخي الأخير الذي استهدف محيط السفارة عصر اليوم.





وقال عبد المهدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع": ": الهجوم على سفارة أميركا في بغداد تصرف فردي غير مسئول".





واستهدفت المنطقة الخضراء في الفترة الأخيرة بسلسلة من الهجمات الصاروخية آخرها كان بداية الشهر الحالي،





و قال الجيش العراق في بيان، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.



