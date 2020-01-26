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نفيهم كان اختياريا.. ثروت الخرباوي: الإخوان يعيشون حالة توهان بعد طردهم.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 10:46 م
الكاتب والمفكر ثروت
الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان يتيهون في الأرض حاليا، موضحا أن الإخوان يعيشون  حالة من التوهان بعد أن تم طردهم، وما حدث لهم نفي اختياري.

وأضاف «ثروت الخرباوي» خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن الاخوان وضعوا أنفسهم في موقف لم يمروا به في تاريخهم كله.

وأشار «ثروت الخرباوي» إلى أن الاخوان عندما يدخلون في خلافات مع الأنظمة السابقة من صراعات قوية لكن ليست يمثل ما يحدث لهم الآن، موضحا أن الإخوان كانوا يريدون ان يسمع الرئيس الأسبق حسني مبارك منهم وليس عنهم.

وأوضح «ثروت الخرباوي» أن الجماعة كانت موافقة على ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، مؤكدا أن هذا التنظيم عندما يمر بأزمة يختفي ليعود بعد تنظيم صفوفه ولكنهم الآن يعيش لحظة شتات والأمر أصبح صعب للغاية.

ونوه «ثروت الخرباوي» إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية دائما تصدر الأزمات لأي نظام موجود وهذا ما أكده تاريخهم على مدار السنوات السابقة منذ النظام الملكي وعبد الناصر والسادات ومبارك.

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