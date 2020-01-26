محافظ بني سويف يكرم عددا من النماذج النسائية الناجحة

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 5 من النماذج النسائية الناجحة والمشرفة ببعض القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، واللائي تم ترشيحهن من قبل فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، حيث أهداهن شهادات تقدير لما حققنه من نجاحات عملية ومجتمعية تطوعية.





وشمل التكريم :" زينب محمد عبد الحميد رئيس جمعية الشابات المسلمات من رائدات العمل الاجتماعي، رباب حمدان إسماعيل مدير إدارة هيئة تعليم الكبار باهناسيا، أحلام حسن مديرة العلاقات العامة بمديرية الزراعة ورئيسة وحدة تكافؤ الفرص لعمالة المرأة ببني سويف، دينا عمر سليمان بكيش نائب رئيس مجلس إدارة ورئيسة قطاع المكتب الفني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الزهراء محمود عبد الله المدير الأسبق لفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف".

وأكد محافظ بني سويف على الدور المحوري للمرأة في النهوض بالمجتمع المصري، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد مشاركة فاعلة للمرأة وتحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال، خاصة في جوانب تمكين المرأة في كل المجالات، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة، منوها الى حرصه على دعم وتشجيع القيادات النسائية سواء في مجال العمل العام أو العمل التطوعي والمجتمعي ،نظرا لما يتحلين به من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات،معربا عن تقديره لدور المجلس القومى للمرأة، والمشاركة الفعالة مع كل أجهزة المحافظة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة السويفية بمختلف المراكز والمدن والقرى .

جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، العقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة، و نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، و لمياء العربي مدير المجالس واللجان، وعزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية .