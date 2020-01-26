AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كنت أتمنى أن تشتري كتابا.. رئيس معرض القاهرة الدولي يعلق على زيارة سما المصري للمعرض.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 11:27 م
سما المصري
سما المصري
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه لدينا مجتمعين نحاول الربط بينهما وهما الكتاب الشباب وكبار الكتاب من الرموز.

وأضاف الدكتور هيثم الحاج علي خلال حواره التليفزيونى في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، ان هناك فعاليات يحضرها المتخصصين وليس شرطا أن يكون بها أقبال جماهيري لأنها تناشد فئة معينة من المثقفين.

وتابع رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن هناك اهتماما بالغا بالأطفال يشمل ندوات وورش ووسائل ترفيه داخل المعرض هذا العام.

وأوضح الدكتور هيثم الحاج علي، أنهم يستعدون لإصدار كتاب عن الناشط الكيني تون بويا المناضل ضد الاستعمار الأجنبي باللغتين العربية والسواحيلية.

وأشار إلى أن، سما المصري مواطنة مصرية ومن حقها زيارة المعرض وكنت أتمنى أن تشتري كتابا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة الكتاب يكشف عن بوستر معرض القاهرة

رئيس معرض الكتاب: جائزة جديدة لأفضل كتاب في الدراسات الإفريقية

قبل انطلاقه بـ 72 ساعة.. هيثم الحاج: زمن الطوابير انتهى بقاعات معرض الكتاب ..فيديو

هيثم الحاج يكشف سر اختيار السنغال ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب ..فيديو

تعرف على مميزات معرض الكتاب في دورته الحالية.. فيديو

هيثم الحاج: لا مشاركة لـ قطر وإسرائيل وتركيا وإيران في معرض الكتاب.. فيديو

ترشيحاتنا

استبعاد قفشة.. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام النجم الساحلي.. وأليو بادجي فى أول ظهور رسميا

كنت أتمنى أن تشتري كتابا.. رئيس معرض القاهرة الدولي يعلق على زيارة سما المصري للمعرض.. فيديو

الـ واتساب يوقف تطبيقه نهائيا بهواتف ملايين المستخدمين .. لهذا السبب

يا ماما أنا عايش.. والدة شهيد بـ كفر الشيخ تحكي رؤية نجلها في المنام.. فيديو

شاهد.. فرحة هستيرية لـ فراعنة اليد داخل غرفة خلع الملابس بعد التتويج بكأس إفريقيا

باللون الأسود.. شاهد ياسمين صبري تستعرض جمالها بإطلالة من باريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن