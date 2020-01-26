كنت أتمنى أن تشتري كتابا.. رئيس معرض القاهرة الدولي يعلق على زيارة سما المصري للمعرض.. فيديو

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه لدينا مجتمعين نحاول الربط بينهما وهما الكتاب الشباب وكبار الكتاب من الرموز.





وأضاف الدكتور هيثم الحاج علي خلال حواره التليفزيونى في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، ان هناك فعاليات يحضرها المتخصصين وليس شرطا أن يكون بها أقبال جماهيري لأنها تناشد فئة معينة من المثقفين.





وتابع رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن هناك اهتماما بالغا بالأطفال يشمل ندوات وورش ووسائل ترفيه داخل المعرض هذا العام.





وأوضح الدكتور هيثم الحاج علي، أنهم يستعدون لإصدار كتاب عن الناشط الكيني تون بويا المناضل ضد الاستعمار الأجنبي باللغتين العربية والسواحيلية.





وأشار إلى أن، سما المصري مواطنة مصرية ومن حقها زيارة المعرض وكنت أتمنى أن تشتري كتابا.