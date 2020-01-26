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تعليم

بمشاركة 700 طالب وطالبة.. جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأحد 26/يناير/2020 - 06:11 م
جامعة بنها تشارك
جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب
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إبراهيم الهوارى

تشارك جامعة بنها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 51، وذلك من خلال تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب زيارة 700 طالب وطالبة إلى معرض الكتاب عبر أفواج طلابية خلال الفترة من 26 يناير إلى 2 فبراير.

يضم الفوج الأول، الذي انطلق اليوم، 100 طالب وطالبة من كلية تمريض ثم تتوالى الأفواج الطلابية في الأيام التالية من كليات آداب وتجارة وطب بيطري وعلوم وطب بشري وتربية نوعية وتربية عام وحاسبات وحقوق وزراعة وهندسة شبرا.

جاءت هذه الخطوة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.

وأكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كونه من أهم الفعاليات الثقافية وذلك بهدف توجيه الطلاب نحو القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية.

وأشار السعيد إلى أن اختيار المفكر الكبير الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام، وهو من أبناء محافظة القليوبية التي تتواجد بها الجامعة، بمثابة رسالة لأبناء الجامعة على ضرورة الاجتهاد في التحصيل العلمي والبحثي واستكمال ما قدمه د.جمال حمدان من مسيرة كبيرة في خدمة الوطن.

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