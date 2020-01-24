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فن

عرض بين بحرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.. 28 يناير

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:55 م
ثراء جبيل
ثراء جبيل
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محمد نبيل
يعرض فيلم بين بحرين لـ أنس طلبة يوم الاثنين 28 يناير الساعة 5 مساءً ضمن فعاليات نشاط السينما بمعرض الكتاب، ويليه مناقشة مع الكاتبة مريم نعوم والممثلة ثراء جبيل.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.


الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.

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