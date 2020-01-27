اليوم.. محاكمة المتهمين في انفجار خط بترول إيتاي البارود

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمبنى محكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار جمال طوسون، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية حريق خط البترول بإيتاي البارود.





كانت النيابة العامة قد أحالت 10 متهمين فى القضية إلى المحاكمة، بتهمة التخريب العمدى لخط أنابيب البترول بقرية الماسورة في إيتاى البارود، بغرض سرقة كميات من المواد البترولية، ما أدى لاشتعال النيران من مصدر مجهول نتيجة التسريب البترولى لبنزين 95 من الخط، ونتج عن ذلك وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين.





ووفقا لبيان أصدره مكتب النائب العام فى وقت سابق، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب «طنطا- دمنهور» المار بأرض عزبة المواسير بإيتاي البارود، ولذلك استأجروها في غضون شهر أكتوبر الماضي، ونقلوا مواسير إليها، ونقبوا في الأرض حتى ثقبوا الخط، وركَّبوا محبسًا عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد مارة فيه.



