اليوم.. محاكمة المتهمين في انفجار خط بترول إيتاي البارود

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمبنى محكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار جمال طوسون، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية حريق خط البترول بإيتاي البارود.
كانت النيابة العامة قد أحالت 10 متهمين فى القضية إلى المحاكمة، بتهمة التخريب العمدى لخط أنابيب البترول بقرية الماسورة في إيتاى البارود، بغرض سرقة كميات من المواد البترولية، ما أدى لاشتعال النيران من مصدر مجهول نتيجة التسريب البترولى لبنزين 95 من الخط، ونتج عن ذلك وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين.
ووفقا لبيان أصدره مكتب النائب العام فى وقت سابق، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب «طنطا- دمنهور» المار بأرض عزبة المواسير بإيتاي البارود، ولذلك استأجروها في غضون شهر أكتوبر الماضي، ونقلوا مواسير إليها، ونقبوا في الأرض حتى ثقبوا الخط، وركَّبوا محبسًا عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد مارة فيه.
وفي صباح يوم 13 نوفمبر الماضي، حاول أحدهم تركيب محبسٍ آخر فتهتك عازل الخط، وبدأ تسرب المواد حتى خرج الأمر عن سيطرتهم، ففروا هاربين، واشتعلت النيران نتيجة تسرب الوقود إلى مصرف واختلاطه بالماء، ومع تصاعد الأبخرة اشتعلت النيران لتحرق أجساد السارقين والمارين بالصدفة، ما أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وأتلفت ممتلكات ومزروعات وقدرت شركة أنابيب البترول خسارتها بنحو مليونين و500 ألف جنيه.