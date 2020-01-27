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حوادث

اليوم.. محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:01 ص
المطربة بوسي
المطربة بوسي
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رامى المهدى
تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيهات لمصلحة الضرائب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جميل، وسكرتارية وسام حنفى.

كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.
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