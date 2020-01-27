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رياضة

مدير الألومنيوم: 3 نقاط مهمة في مشوار الصعود

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
قال ياسر الكنانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم أنه حقق فوزًا هامًا على فريق عنيد مثل فريق المنيا علي أرضه ووسط جمهوره  ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر  بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وأضاف الكنانى في تصريحاته لصدى البلد بعد المباراة: "كانت المباراة قوية ومتميزة ونفذ اللاعبون المطلوب منهم ، و حصدنا 3 نقاط هامة بمشوار الصعود للدورى الممتاز.

وأختتم الكنانى حديثه بضرورة التركيز في الجولة القادمة أمام فريق تليفونات بني سويف بقيادة فنية محترمة من المدير الفنى أبوالعنين شحاتة.

يذكر أن قد حقق الفريق الأول بنادي الألومنيوم الفوز علي فريق المنيا بالجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، واحتلال صدارة المجموعة برصيد 28 نقطة متساويا مع فريق البنك الأهلي .
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