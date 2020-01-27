مدير الألومنيوم: 3 نقاط مهمة في مشوار الصعود

قال ياسر الكنانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم أنه حقق فوزًا هامًا على فريق عنيد مثل فريق المنيا علي أرضه ووسط جمهوره ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.





وأضاف الكنانى في تصريحاته لصدى البلد بعد المباراة: "كانت المباراة قوية ومتميزة ونفذ اللاعبون المطلوب منهم ، و حصدنا 3 نقاط هامة بمشوار الصعود للدورى الممتاز.





وأختتم الكنانى حديثه بضرورة التركيز في الجولة القادمة أمام فريق تليفونات بني سويف بقيادة فنية محترمة من المدير الفنى أبوالعنين شحاتة.



