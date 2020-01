لن تصدق .. تغريدة توقعت موت كوبي براينت في تحطم طائرة عام 2012

وكتب نوسو في تغريدة عام عام 2012: "كوبي ستكون نهايته الموت في تحطم طائرة هليكوبتر".

وتوفي أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية في مدينة "كالاباساس" بمدينة لوس انجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص من ضمنهم ابنته.

وحسب ما نشره الحساب الرسمي لـ "NBA" فإن براينت توفى بعد تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليتلقى الوسط الرياضي العالمي خبر وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash