لن تصدق .. تغريدة توقعت موت كوبي براينت في تحطم طائرة عام 2012

انتشرت تغريدة لحساب يحمل اسم "نوسو"، وذلك عقب توقعه في عام 2012، بموت أسطورة كرة السلة الأمريكية " كوبي براينت "، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وهو ما حدث بالفعل.





وكتب نوسو في تغريدة عام عام 2012: "كوبي ستكون نهايته الموت في تحطم طائرة هليكوبتر".





ونعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت ، عقب مصرعه في تحطم طائرة.





وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "تشير التقارير إلى وفاة لاعب كرة السلة الأسطوري كوبي براينت و3 آخرين في تحطم طائرة هليكوبتر بكاليفورينا، إنها أخبار مفزعة جدا".





وتوفي أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية في مدينة "كالاباساس" بمدينة لوس انجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص من ضمنهم ابنته.





وحسب ما نشره الحساب الرسمي لـ "NBA" فإن براينت توفى بعد تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليتلقى الوسط الرياضي العالمي خبر وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.