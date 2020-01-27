AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لن تصدق .. تغريدة توقعت موت كوبي براينت في تحطم طائرة عام 2012

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
انتشرت تغريدة لحساب يحمل اسم "نوسو"، وذلك عقب توقعه في عام 2012، بموت أسطورة كرة السلة الأمريكية "كوبي براينت"، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وهو ما حدث بالفعل. 

وكتب نوسو في تغريدة عام عام 2012: "كوبي ستكون نهايته الموت في تحطم طائرة هليكوبتر". 

ونعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت، عقب مصرعه في تحطم طائرة. 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "تشير التقارير إلى وفاة لاعب كرة السلة الأسطوري كوبي براينت و3 آخرين في تحطم طائرة هليكوبتر بكاليفورينا، إنها أخبار مفزعة جدا". 

وتوفي أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية في مدينة "كالاباساس" بمدينة لوس انجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص من ضمنهم ابنته.

وحسب ما نشره الحساب الرسمي لـ "NBA" فإن براينت توفى بعد تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليتلقى الوسط الرياضي العالمي خبر وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حادث أليم.. وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

وفاة كوبي براينت.. معلومات لا تعرفها عن أسطورة السلة الأمريكية

ترامب ينعى أسطورة كرة السلة كوبي براينت

أخبار الرياضة.. نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة.. بشرى سارة من شوبير للجماهير

تفاصيل جديدة في وفاة كوبي براينت بـ حادث تحطم الطائرة

محمد صلاح ينعى نجم كرة السلة الأمريكية

ترشيحاتنا

اخبار الأهلي.. بشرى سارة من شوبير للجماهير.. والاحمر يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم

أحمد موسى يضع صور قادة الإخوان تحت حذائه على الهواء.. شاهد

أحمد الأحمر يواصل كتابة التاريخ بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية

إصابة بكار والدرع.. جماهير تونس تتعدى على لاعبي منتخب مصر

مفيش راحة.. الأهلي يستأنف مرانه ظهر غد الاثنين

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم بهدف نظيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن