ترامب ينعى أسطورة كرة السلة كوبي براينت

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت ، عقب مصرعه في تحطم طائرة.





وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "تشير التقارير إلى وفاة لاعب كرة السلة الأسطوري كوبي براينت و3 أخرين في تحطم طائرة هيلكوبتر بكاليفورينا، إنها اخبار مفزعة جدا".





وتوفى أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية في مدينة "كالاباساس" بمدينة لوس انجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص من ضمنهم ابنته.





وحسب ما نشره الحساب الرسمي لـ "NBA" فإن براينت توفى بعد تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليتلقي الوسط الرياضي العالمي خبر وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.



