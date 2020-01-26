وفاة كوبي براينت.. معلومات لا تعرفها عن أسطورة السلة الأمريكية

توفي أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية في مدينة "كالاباساس" بمدينة لوس انجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص من ضمنهم ابنته.

وحسب ما نشره الحساب الرسمي لـ "NBA" فإن براينت توفى بعد تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليتلقي الوسط الرياضي العالمي خبر وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.

وفيما يلي نرصد بعض المعلومات عن أسطورة السلة الأمريكية "كوبي براينت".

- ولد أسطورة كرة السلة الأمريكي في 23 أغسطس من عام 1978.

- بدأ مسيرته الاحترافية عام 1996 مع لوس أنجلوس ليكرز، وهو الفريق الذي تألق بصفوفه وصنع التاريخ معه.

- بلغ براينت من العمر 18 عاما وشهرين عندما خاض أول مباراة له في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة في أمريكا "NBA" ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة في هذه البطولة عبر التاريخ.

- تحصل نجم السلة الأمريكي على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية ويحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المسجلين في تاريخ "NBA" وحصد 5 ألقاب مع ليكرز في هذه البطولة.