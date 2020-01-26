AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفاة كوبي براينت.. معلومات لا تعرفها عن أسطورة السلة الأمريكية

الأحد 26/يناير/2020 - 11:24 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

توفي أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية في مدينة "كالاباساس" بمدينة لوس انجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص من ضمنهم ابنته.

وحسب ما نشره الحساب الرسمي لـ "NBA" فإن براينت توفى بعد تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليتلقي الوسط الرياضي العالمي خبر وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.

وفيما يلي نرصد بعض المعلومات عن أسطورة السلة الأمريكية "كوبي براينت".

- ولد أسطورة كرة السلة الأمريكي في 23 أغسطس من عام 1978.

- بدأ مسيرته الاحترافية عام 1996 مع لوس أنجلوس ليكرز، وهو الفريق الذي تألق بصفوفه وصنع التاريخ معه.

- بلغ براينت من العمر 18 عاما وشهرين عندما خاض أول مباراة له في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة في أمريكا "NBA" ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة في هذه البطولة عبر التاريخ.

- تحصل نجم السلة الأمريكي على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية ويحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المسجلين في تاريخ "NBA" وحصد 5 ألقاب مع ليكرز في هذه البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الخفية وراء مزاعم اتهام الأمير محمد بن سلمان بالقرصنة.. ماذا يريد أغنى رجل في العالم من السعودية؟

وفاة لاعب كرة سلة شهير فجائيًا عن 39 عامًا

بعد حادث أليم.. وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

ترشيحاتنا

براءة السعودية| كيف خسر جيف بيزوس 38 مليار دولار بسبب فضائح جنسية

بريطانية عمرها 80 عاما تسعى للزواج من مصري يصغرها بـ 45 عاما.. صور

مازيمبي خدع الزمالك قبل مواجهة دورى الأبطال.. تفاصيل

"على قد اللي فى جيبك اختار وكل" .. سياحة جديدة تغزو بورسعيد والسر في سوق الأسماك.. تفاصيل

ردا على صفقة القرن.. الرئيس الفلسطيني يتخذ قرارا خطيرا ويهدد بحل السلطة

أول تعليق من سامح عاشور على إعلان مرتضى منصور ترشحه نقيبا للمحامين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن