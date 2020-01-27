خلي بالك.. لعبة شهيرة قاتلة تترك 4 أطفال في حالة حرجة

ألعاب كثيرة تظهر على الساحة وتستحوذ على عقول الأطفال، وتعد الكرات المغناطيسية واحدة من تلك الألعاب الذي يرغب في إمتلاكها الأطفال بشدة، ولكن لتلك الكرات مشكلات كارثية تنتهي بأوضاع صحية خطيرة للأطفال.





أصدر طبيب تحذيرا خطيرا للآباء والأمهات بشأن الكرة المغناطيسية القاتلة، والتي تركت أربعة أطفال على الأقل في حالة حرجة وفي حاجة شديدة إلى الجراحة، وفقًا لما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





فقد ظهرت تلك الكرات وأصبحت"ترند" خلال الفترة الماضية بين الأطفال، والذي تسبب في مشكلات صحية بسبب وضع صغار الكرات المغناطيسية داخل أفواههم وتقليبها باللسان.





ولكن للأسف أولئك الذين يشاركون في ذلك لا يدركون المخاطر التي يواجهونها، فيوضح الطبيب إذا تم ابتلاعها ، تلتصق المغناطيسات الحاملة للكرة ببعضها البعض من خلال حلقات من الجهاز الهضمي ويمكن أن تسبب ثقب الأمعاء أو انسداد معوي.





وقد كتب طبيب من ستوكبورت بمدينة مانشستر، رسالة ليتم توزيعها حول المدارس الابتدائية يحث الآباء على عدم شراء الكرات لأطفالهم، وتفيد التقارير أن أربعة أطفال على الأقل في منطقة ستوكبورت قد احتاجوا إلى جراحة دقيقة في البطن بعد ابتلاع المغناطيس عن طريق الخطأ.





فيما اتجهت بعض المدن لـ جعل الكرات غير قانونية بسبب العواقب الوخيمة المحتملة.