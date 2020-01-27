أغرب من الخيال.. قصة حب تبدأ بـ نمرة غلط وتنتهي بالزواج

سهام الحب تعرف طريقها جيدًا فقد تدرك قلبك في وقت غير متوقع وبطريقة لا تصدق، هذا ما حدث مع شابة بريطانية أصابها سهم الحب عن طريق الصدفة البحتة عبر نافذة "الواتساب".





أقدمت "جايد سكوت" صاحبة الـ 30 عامًا على شراء رقم جديد لهاتفها، وبدأت بتشغيله وتلقي المكالمات والرسائل كان من ضمنهم رسائل تتسأل عن شخص آخر يدعى "مات"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





تركت "جايد" في حيرة إلى أن أرسلت لها صديقتها بأن رقم الهاتف القديم الخاص والواتساب عليه صورة رجل يدعى "مات"، لتزداد الحيرة أكثر فقررت "جايد" ان تراسل الشخص لإبلاغه بأن هناك الكثير من المكالمات تأتي على رقمها لتسأل عنه.





لتكن الصدفة أنن الرجل ذاته "مات" كان يمتلك رقمها الجديد قبل أن يستبدله ويأتي من نصيبه رقمها القديم، فقد قال "جايد" أنه أيضًا يتلقى مكالمات ورسائل تسأل عن "جايد"، لتكن هذه البداية بينهم ويستمر في الحديث لمدة 5 أيام.





ليطلب منها بعد ذلك ان يلتقيا لاحتساء القهوة سويًا، وبدأ الإنسجام بينهما وبدأت قصة الحب ومن ثم الزواج خلال الأيام المقبلة.





وتقول "جايد" أؤمن أن القدر جمعنا، فهناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا، فعلى سبيل المثال، نحب نفس الأغنية وأينما ذهبنا سمعناها في الأماكن التي ندخلها. لقاؤنا لم يكن صدفة”.