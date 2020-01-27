زينة مطلوبة على جوجل بعد كشف تفاصيل علاقتها بـ أحمد عز

تصدرت الفنانة زينة محرك بحث جوجل بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، والكشف عن تفاصيل لأول مرة حول علاقتها بالفنان أحمد عز وتاريخ زواجها منه وتفاصيل الخلافات.







وقالت "زينة" خلال تصريحات تلفزيونية، إن أحمد عز كان شخصيته مختلفة وكانت تثق به ثقة عمياء، وكان يستحق هذه الثقة وقتها، ولم تلتقي بأحمد عز بعد الأزمة حتى الآن.





وأضافت «زينة» باكية "هى الناس عايزة تفهم ليه، وأنا مش عايزة أفهم حاجة عن حد، وعايزة أقفل على نفسي وعن حياتي الشخصية لأنها متخصش حد".





وقررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «أى ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 1 مارس المقبل.





واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، للمحامي عمر عبد الرحمن، دفاع أحمد عز، والذي طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من بيان مصروفات المدرسة المقيد بها التوأم زين الدين وعز الدين، وكذا بيان الحالتين العلمية والاجتماعية لهما، ولأقرانهما من أفراد أسرة "زينة".





ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بأن مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.





وكانت قد قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، للإشراف على تعليم نجليه من الفنانة زينة، ونقلهم لمدرسة أخرى غير المقيدين فيها، وذلك لارتفاع مصاريفها التي تعادل 900 ألف جنيه مصري، لجلسة 13 فبراير.



