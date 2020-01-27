مسح: 94 % من الإيطاليين على استعداد لوقف استخدام الزجاجات البلاستيكية

كشف مسح حديث أن 94 % من الإيطاليين مستعدون لوقف استخدام الزجاجات البلاستيكية.





وكشف المسح -الذي أجراه بنك الاستثمار الأوروبي وشركة "بي في أيه" الفرنسية لأبحاث السوق- أن غالبية الإيطاليين يرغبون في القيام بخطوة للمساهمة في التخفيف من حدة أزمة المناخ.





وأضاف أن 66 % من الإيطاليين توقفوا بالفعل عن استخدام الزجاجات البلاستيكية، لافتا إلى أن نسبة 96 % ممن شاركوا في المسح يرغبون في شراء منتجات بلاستيكية أقل للمساهمة في علاج أزمة المناخ.





يذكر أن مخلفات البلاستيك تعد من أهم ملوثات البيئة في العالم وتصاعد من أزمة المناخ العالمي