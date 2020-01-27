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اقتصاد

المشرف على رشيد والنوبارية الجديدتين يتفقد إنشاءات مشروع "أبراج صوارى"بالإسكندرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

قام المهندس مجدي يوسف، المشرف علي مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين، ومنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بجولة تفقدية أمس، بإنشاءات مشروع التجمع العمراني "أبراج صوارى" بالمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، رافقه خلال جولته، مسئولو المشروع والشركات المنفذة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بالمنطقة.

وتابع المهندس مجدى يوسف، خلال جولته بالمنطقة، أعمال الطرق وصب الخوازيق لعدد 15 برجًا سكنيًا بمشروع "صوارى" بالمرحلة العاجلة بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من 40% من أعمال الخوازيق بعدد 400 خازوق، ضمن أعمال الأساسات للأبراج، وجارٍ التجهيز لتجارب التحميل،  كما تم البدء في تنفيذ أعمال الطرق، حيث تم الانتهاء من توقيع الطرق مساحيًا بالمنطقة بالكامل، وكذا قطع طرق بالمرحلة العاجلة وصولًا لمنسوب تأسيس الطريق، وكذا تنفيذ أعمال طبقة التدعيم" طبقة أولي" (بطول ١ كم) بالمنطقة.

 كما التقى المهندس مجدى يوسف، على هامش جولته، بمسئولى المشروع، وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمدينة رشيد الجديدة وأراضى الواقعة ضمن مشروع محور المحمودية بالإسكندرية، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات بتلك الأراضى بنسبة تجاوزت 60%.

وأشاد المهندس مجدى يوسف بالمجهود الذي يقوم به جهاز مدينة رشيد الجديدة، وكذا الإجراءات التي قام بها الجهاز للتغلب علي المعوقات التي واجهت التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أصدر قرارًا بتولى المهندس مجدى يوسف، الإشراف على جهازى مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين والمنطقة"غرب كارفور" بالإسكندرية، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.


المشرف على رشيد والنوبارية الجديدتين يتفقد إنشاءات مشروع "أبراج صوارى"بالإسكندرية
المشرف على رشيد والنوبارية الجديدتين يتفقد إنشاءات مشروع "أبراج صوارى"بالإسكندرية
المشرف على رشيد والنوبارية الجديدتين يتفقد إنشاءات مشروع "أبراج صوارى"بالإسكندرية
المشرف على رشيد والنوبارية الجديدتين يتفقد إنشاءات مشروع "أبراج صوارى"بالإسكندرية
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