بروسيا دورتموند يقترب من التعاقد مع زميل محمد صلاح السابق





وذكرت صحيفة بيلد أن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وارسنال الإنجليزيين ، وبايرن ميونخ الألماني ، قد انضمت للصراع مع نادي بروسيا دورتموند للحصول على خدمات اللاعب ، الذي خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني لناديه يوفينتوس ، ولم يشارك معه كثيرًا هذا الموسم.





وأضافت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ لم يعد مهتمًا بالتعاقد مع لاعبه السابق ، وأن نادي بروسيا دورتموند اقترب كثيرًا من التعاقد مع تشان ، مقابل 30 مليون يورو ، في الميركاتو الشتوي الحالي.





يذكر أن تشان قد سبق له اللعب في صفوف ناديي بايرن ميونخ ، وباير ليفركوزن الألمانيين ، كما زامل محمد صلاح في نادي ليفربول ، قبل الذهاب لنادي السيدة العجوز، يوفينتوس.

اقترب اللاعب الألماني إيمري تشان ، متوسط ميدان نادي يوفينتوس الإيطالي، من الانتقال لصفوف نادي بروسيا دورتموند ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.