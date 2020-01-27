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رياضة

بروسيا دورتموند يقترب من التعاقد مع زميل محمد صلاح السابق

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اقترب اللاعب الألماني إيمري تشان ، متوسط ميدان نادي يوفينتوس الإيطالي، من الانتقال لصفوف نادي بروسيا دورتموند ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة بيلد أن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وارسنال الإنجليزيين ، وبايرن ميونخ الألماني ، قد انضمت للصراع مع نادي بروسيا دورتموند للحصول على خدمات اللاعب ، الذي خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني لناديه يوفينتوس ، ولم يشارك معه كثيرًا هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ لم يعد مهتمًا بالتعاقد مع لاعبه السابق ، وأن نادي بروسيا دورتموند اقترب كثيرًا من التعاقد مع تشان ، مقابل 30 مليون يورو ، في الميركاتو الشتوي الحالي.

يذكر أن تشان قد سبق له اللعب في صفوف ناديي بايرن ميونخ ، وباير ليفركوزن الألمانيين ، كما زامل محمد صلاح في نادي ليفربول ، قبل الذهاب لنادي السيدة العجوز، يوفينتوس.
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