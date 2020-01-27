مجلس التعاون الخليجى في جيبوتى من أجل التعليم

شارك وفد من الأمانة العامة ل مجلس التعاون لدول الخليج العربي ممثلا في خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، والدكتور محمد المهري مدير إدارة التعليم، في افتتاح المنتدى الثالث للتعليم المتكافئ والشامل 2030، الذي بدأت أعماله صباح اليوم الاثنين، في مدينة جيبوتي ، بتنظيم مشترك بين مؤسسة الإغاثة التعليمية وجمهورية جيبوتي.





‎الجدير بالذكر أن المنتدى الثالث للتعليم المتكافئ والشامل 2030، يأتي لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعمل على تعميق رؤية وتطلعات الطلب الدولي للتعليم المتكافئ والشامل، وذلك من خلال الالتزام باتخاذ إجراءات ملموسة، وتفعيل إطار التعاون من خلال التوقيع على الإعلان العالمي للتعليم المتكافئ والشامل.



