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أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجى في جيبوتى من أجل التعليم

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:59 م
مجلس التعاون الخليجى
مجلس التعاون الخليجى
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ميـــس رضــا
شارك وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ممثلا في خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، والدكتور محمد المهري مدير إدارة التعليم، في افتتاح المنتدى الثالث للتعليم المتكافئ والشامل 2030، الذي بدأت أعماله صباح اليوم الاثنين، في مدينة جيبوتي، بتنظيم مشترك بين مؤسسة الإغاثة التعليمية وجمهورية جيبوتي.

‎الجدير بالذكر أن المنتدى الثالث للتعليم المتكافئ والشامل 2030، يأتي لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعمل على تعميق رؤية وتطلعات الطلب الدولي للتعليم المتكافئ والشامل، وذلك من خلال الالتزام باتخاذ إجراءات ملموسة، وتفعيل إطار التعاون من خلال التوقيع على الإعلان العالمي للتعليم المتكافئ والشامل.

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