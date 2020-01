Tinder وتحدى Dolly Parton .. ماذا تعرف عن التطبيق الأكثر نموا وربحا في 2019

انتشر منذ أيام تريند جديد على مواقع التواصل الاجتماعى باسم Dolly Parton# وسارع العديد من المستخدمين نشر صورهم تفاعلا مع التريند الجديد.









واجتاحت صور التريند وسائل التواصل الاجتماعى، والتريند عبارة عن صورة مجمعة للصور الشخصية للمستخدمين على مواقع فيسبوك وانستجرام ولينكد إن وتيندر. ونشر العديد من المشاهير حول العالم عدد كبير من الصور وصلت إلى ملايين الصور.









وتعبر الصور الأربعة عن أنسب صورة لكل تطبيق فمثلا على فيسبوك وضع المستخدمون صورا تقليدية تناسب الشكل الاجتماعى لفيسبوك، وعلى موقع انستجرام وضعوا صورا لها جانب فنى وغير تقليدى، أما على موقع لينكد إن فهى صور رسمية تناسب أجواء العمل، والصور على تطبيق تيندر للمواعدة هى صور لجذب الجنس الآخر.









وتريند Dolly Parton هو اسم النجمة الأمريكية الشهيرة دوللى بارتون وهى مغنية وكاتبة أغانى وألفت أكثر من 3000 أغنية منها الأغنية الشهيرة I Will Always Love You " سأظل دائما أحبك"، وقامت المغنية الشهيرة بوضع صورة مجمعة لها على الأربع تطبيقات فيسبوك و انستجرام ولينكد إن وتيندر.









وموقع Tinder هو تطبيق للمواعدة والتعارف ولتسهيل اللقاءات والتعارف بين المستخدمين، وذكر موقع The Motley Fool أن تطبيق Tinder " تيندر" للمواعدة أصبح أكثر تطبيق على الهواتف يحقق أعلى نموا وربحا في العام الماضى 2019 .