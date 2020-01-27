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تكنولوجيا

Tinder وتحدى Dolly Parton .. ماذا تعرف عن التطبيق الأكثر نموا وربحا في 2019

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:04 م
Tinder وتحدى Dolly
Tinder وتحدى Dolly Parton
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ندى على
انتشر منذ أيام تريند جديد على مواقع التواصل الاجتماعى باسم Dolly Parton# وسارع العديد من المستخدمين نشر صورهم تفاعلا مع التريند الجديد. 


واجتاحت صور التريند وسائل التواصل الاجتماعى، والتريند عبارة عن صورة مجمعة للصور الشخصية للمستخدمين على مواقع فيسبوك وانستجرام ولينكد إن وتيندر. ونشر العديد من المشاهير حول العالم عدد كبير من الصور وصلت إلى ملايين الصور.


وتعبر الصور الأربعة عن أنسب صورة لكل تطبيق فمثلا على فيسبوك وضع المستخدمون صورا تقليدية تناسب الشكل الاجتماعى لفيسبوك، وعلى موقع انستجرام  وضعوا صورا لها جانب فنى وغير تقليدى، أما على موقع لينكد إن فهى صور رسمية تناسب أجواء العمل، والصور على تطبيق تيندر للمواعدة هى صور لجذب الجنس الآخر. 


وتريند Dolly Parton  هو اسم النجمة الأمريكية الشهيرة دوللى بارتون وهى مغنية وكاتبة أغانى وألفت أكثر من 3000 أغنية منها الأغنية الشهيرة I Will Always Love You " سأظل دائما أحبك"، وقامت المغنية الشهيرة بوضع صورة مجمعة لها على الأربع تطبيقات فيسبوك و انستجرام ولينكد إن وتيندر. 


وموقع Tinder هو تطبيق للمواعدة والتعارف ولتسهيل اللقاءات والتعارف بين المستخدمين، وذكر موقع The Motley Fool أن  تطبيق  Tinder " تيندر" للمواعدة أصبح  أكثر تطبيق على الهواتف يحقق أعلى نموا وربحا في العام الماضى  2019 .


وتفوق Tinder على تطبيقات Netflix الذى جاء في المركز الثانى  و تطبيق  Tencent الذى جاء في المركز الثالث حسب تقرير لـ App Annie ، حيث جاء تيندر في المركز الخامس في عام 2015 ووصل إلى المركز الرابع في عام 2016، وواصل النجاح حتى وصل إلى المركز الثانى في عام 2017 و2018 وتربع على قائمة التطبيقات الأكثر نموا وربحا في 2019.
المغنية دوللى بارتون صاحبة التريند المغنية دوللى بارتون صاحبة التريند
الممثلة سكارليت جوهانسون الممثلة سكارليت جوهانسون
Tinder وتحدى Dolly Parton .. ماذا تعرف عن التطبيق الأكثر نموا وربحا في 2019
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