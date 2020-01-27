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حوادث

ضبط لحوم فاسدة وسلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالقليوبية

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:20 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية بضبط  المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لحيازته 8.350 طن سكر حر ودقيق فاخر وعسل جلوكوز ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية بجانب 1100 عبوة حلويات شرقية"منتج نهائي معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام وتم مصادرة المضبوطات.

كما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لحيازته 500 كيلو جرام "مقطعات لحوم، مقطعات كبدة، لحوم مفرومة ،رنجة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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