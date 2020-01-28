وقت أداء الصلاة الفائتة ؟ الإفتاء توضح

وتابع: وفى حالة لو فات عليه يومين لم يصلى فيهم لسبب من الاسباب ففى هذه الحالة يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها اى يصلى مع الظهر ظهر والمغرب مغرب وهكذا، أو يصلى كل هذه الصلوات مرة واحدة، المهم أنه ذمته إنشغلت بأداء هذه الصلوات ولكن سقط عنه الترتيب فى هذه الحالة.

كيفية قضاء الصلاة الفائتة .. الأزهر يحذر من 3 أخطاء شائعة عند أدائه

يفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، تحت هذا العنوان يقع الكثيرون في عدة أخطاء ، منها أنه إذا كانت الصلوات الفائتة كثيرة، فإنها تسقط بالحج والعمرة ، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان يظن البعض أن النوافل تغني عنها، وفي كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان يؤديها آخرين مع فريضة اليوم التالي، بل قد يصل الأمر في كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان أنه التوبة بديل جيد عنها، هذا فضلًا عن كثير من الأسئلة الحائرة حولها، ومنها قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب هل هو واجب؟ ، وأيهما أولًا الصلاة الحاضرة أم الفائتة؟، وهل قضاء الصلوات الفائتة ينبغي أن يكون فورًا أم يجوز التراخي فيه؟ وتصاحب كيفية قضاء الصلاة الفائتة أسئلة أخري مثل كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ؟، كيفية قضاء الصلاة الفائتة في السفر ؟ ، قضاء الصلاة الفائتة لايام ؟، ولأن الصلوات الفائتة تظل دينًا وحق لله في رقبة العبد كانت أهمية معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة





كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان

كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، فعنها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة عماد الدين، وهي فريضة لا تسقط عن المسلم بأي عذر، منوهًا بأن قضاء الصلوات الفائتة تظل دينًا في رقبة الإنسان، لذا ينبغي معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، من يريد قضاء الصلوات الفائتة وحسابها بتدوين المسلم ما يؤديه من الصلوات الفائتة بمفكرة صغيرة الحجم بها أيام الأسبوع؛ حتى يتذكر الشخص ويعرف ما قضيه من صلواته الفائتة وما لم يؤديه بعد.





كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ففيها ينبغي الانتباه إلى أنه لكى تكون الصلوات الفائتة صحيحة لابد من وجود النية وتعينها بقضاء فرض فائت؛ فلا يجوز للمصلى أن يبدأ صلاته بقول: « الله أكبر» دون تحديد النية، أو قوله: « نويت اصلي ركتين»، كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، كما أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليه أو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية.





كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان لها أهمية كبيرة، حيث إن الصلاة ركن واجب، ومن قصر فى أدائها؛ وجب عليه أن يقضيها، سواء أكان ذلك عمدًا أو سهوًا ، والصلاة ركن أساسي فى الدين ولا تسقط أبدًا تحت أي عذر، فمن فاتته الصلاة بخروج وقتها أو النوم أو التكاسل عنها لسنوات طوال؛ لا تسقط عنه ووجب عليه قضائها.





كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان وعنها أوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ؟ أي هل أصلي الصلوات الفائتة أولًا ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟»، أنه ينبغي على الشخص أن يُصلِّي الفائتة أولًا ثم يُصلي الصلاة الحاضرة ، ولا يجوز له التأخير، مشيرًا إلى أنه في سؤال هل قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ، هناك خطأ شائع بين الكثيرين، وهو أنه قد شاع عند البعض في قضاء الصلاة الفائتة أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلًا لو أنه لم يصل الفجر يومًا فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا خطأ ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، والحديث يدل على أن الإنسان يصلي الفائتة أولا بمجرد أن يذكرها ثم يصلي الصلاة الحاضرة بعد ذلك.





قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب

قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ؟ ، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح، وفي قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب ، فإنه يسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.





قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب وعنها يرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة، وأن يكون قادرًا على الترتيب، وعن قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب فيرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت، وفي قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب يرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضًا، بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.





كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات

كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فقد قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها، منوهًا بأن هناك رأيا يُجيز عدم قضائها، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فأوضح في إجابته عن سؤال: «كنت لا أصلي حتى ذهبت إلى الحج فهل أقضي الصلوات الفائتة عن السنين الماضية قبل الحج، وإن كنت لا أريد قضاء ما فاتني من صلوات عن السنين قبل الحج، فما العمل؟، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها بصلاة القضاء مع كل فريضة.





كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، وأضاف مُفتي الجمهورية السابق، أن من الذكاء مع الله فعل ذلك، لأن هذه الصلاة الفائتة أفضل من السُنة، حيث إن الفريضة أعلى في الثواب وأحسن من السُنة، لقوله تعالى: "وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه"، مشيرًا إلى أنه يمكن للحاج أن يُقلد من أجاز، كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فهناك رأي يقول عن الصلوات الفائتة "ما فات مات"، وابن القيم ومذهب أحمد في وجه من الوجوه ذهبوا إلى أن ما فات مات، فلا مانع من الأخذ به، والعمل مثل البدوى الذي جاء للرسول وقال له: والله لا أزيد عليها ولا أنقص -الفريضة-.





قضاء الصلاة الفائتة لايام

قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة ، فقد أكد أن التكاسل عن أداء الصلاة هو اختبار لقوة إيمان العبد، وعلاجه هو أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في المقاومة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يستطيع أداء الصلاة والحفاظ عليها وفي هذه الحالة سيوفقه الله إلى ذلك العمل، قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة ، يجب على المتكاسلين وغير المتكاسلين المواظبة على ذكر الله خارج الصلاة ، فالذكر يطوع النفس ويجعلها تقبل على الصلاة وسائر العبادات بحب وسرور ، قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة وينبغي عدم اليأس وبمرور الوقت ستجد نفسك لينة يطيب لها الصلاة وفعل الصالحات.





قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة ، ضروري لأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، رواه أبو داوود والترمذي.



