إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببلبيس

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد،نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأتوبيس ركاب وسيارة ملاكى و"توك توك" بكوبرى "الهاويس" التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.





وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس ومستشفي الزقازيق الجامعي وجاري تقديم العلاج اللازم لهم وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأتوبيس 26 راكب وسيارة ملاكى و"توك توك"، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزى ومستشفي الزقازيق الجامعي، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.