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برلمان

سداد الديون وتحسين الخدمة.. 5 فوائد لتعديلات قانون السكة الحديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
وافق  مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بحضور وزير النقل  كامل الوزير.

ويمكّن القانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

ويستعرض «صدى البلد» مزايا القانون للهيئة والمواطن في 5 محاور:

- السماح لهيئة سكك الحديد باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام.

- تخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام.

- استخدام العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانيات التشغيلية، للهيئة.

- المساهمة فى سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.

- عدم جواز التصرف في الأصول أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
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